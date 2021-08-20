На Львовщине за средства польского кредита завершили капремонт дороги Яворов-Грушев (фото)

На Львовщине отремонтировали 19,5 км дороги Т-14-20 Яворов – Грушев; это первый объект по международной программе «Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к украинско-польской границе».
Об этом сообщила Служба автомобильных дорог Львовской области в Facebook.
Отмечается, что завершен капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-20 Яворов – Грушев длиной 19,5 км, где ремонтно-строительные работы стартовали в августе прошлого года. Согласно проекту, восстановили также три мостовых перехода.
«Много лет дорога Яворов – Грушев существовала только на карте, но на самом деле это было лишь направление с большими ямами и местами отсутствующим твердым покрытием. Сейчас, благодаря немалым совместным усилиям работников дорожной отрасли, мы имеем уже полностью отремонтированный автодорогу”, – рассказал представитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Иван Бондарь.
Автомобильная дорога Яворов – Грушев имеет важное социальное значение, поскольку ведет к международному пункту пропуска «Грушев – Будомеж», который является одним из восьми автомобильных КПП на украинско-польской границе. Очень часто его используют как запасной вариант при больших очередях на КПП «Краковец» или «Рава-Русская».
Кроме дороги Яворов – Грушев, Служба автомобильных дорог на Львовщине в рамках проекта также ремонтирует дороги Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый, Т-14-01 КПП «Смильница» – Старый Самбор, Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.
Фото: Служба автомобильных дорог Львовской области
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