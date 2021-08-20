Бабкин и «турбо-бабки» в образе Тараса и Леси стали лицами новой рекламной кампании MyCredit

Популярный финтех-сервис MyCredit представил новую рекламную кампанию «Турбо-Бабки» с упором на скорость обслуживания и выдачу денег клиентам. Лицами кампании стали известный музыкант и актер Сергей Бабкин и турбо-бабки в образе Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Главный месседж рекламной кампании MyCredit — сокращение времени рассмотрения клиентских заявок. Это важный показатель сервисности, которого удалось добиться путем оптимизации технической составляющей, улучшения юзабилити и интеграции сервиса с системой BankID НБУ. Теперь новые клиенты MyCredit могут получить под 0,01% не просто деньги, а турбо-бабки, которые залетают на карту за 5 минут.

«Для нас было принципиально важным, чтобы преимущества MyCredit транслировались через правильные образы — такие же продвинутые и близкие клиентам, как наш сервис, — рассказывает Владислав Белан, СЕО MyCredit. — И я очень рад, что лицом нашей рекламной кампании стал именно Сергей Бабкин.

Мало сказать, что Сергей — талантливый музыкант, актер, исполнитель. Это человек с сумасшедшей энергетикой, очень простой и приятный в общении. Его образ в полной мере отражает наше желание оставаться рядом с пользователями, предоставляя деньги в онлайне на турбо-скорости».

Вместе с Сергеем Бабкиным в новом рекламном ролике MyCredit появляются турбо-бабки — образы Тараса Шевченко и Леси Украинки. Их легко идентифицировать с портретами, изображенными на самых популярных гривневых купюрах.

Новая промо-кампания MyCredit уже стартовала на TV, и в скором времени будет усилена активностью на радио и наружной рекламой. Кроме того, в честь своего пятилетия сервис уже анонсировал сюрприз и готовит для новых и постоянных клиентов много ценных подарков.

Напомним, MyCredit — популярный финтех-сервис, специализирующийся на оказании финансовой помощи в онлайне. За пять лет работы трижды удостаивался награды «Лучший сервис онлайн-кредитования» по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял «ТОП-5 лучших МФО Украины» по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации «Проект года», «Лучшая команда контроля качества»). В 2019 MyCredit привлек $3 млн инвестиций от финансовой группы «ТАС» и был масштабирован под бренчем Oncredit во Вьетнам, а в 2020 году запустился на Шри-Ланке.