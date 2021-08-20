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Google разрабатывает собственные кастомные процессоры для хромбуков

Google разрабатывает собственные кастомные процессоры для хромбуков

Вслед за SoC Tensor — аппаратный базис грядущих смартфонов Pixel 6 — Google принялась за разработку более производительных SoC на архитектуре ARM, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

Информаторы Nikkei Asia утверждают, что Google, вдохновленная успехом Apple и ее недавним переходом на ARM-процессоры в компьютерах Mac, решила пойти тем же путем. Якобы поисковый гигант целится с новыми более производительными чипами для планшетов и ноутбуков под управлением Chrome OS в 2023 год.

В отчете Nikkei Asia также говорится, что Google возлагает большие надежды на Pixel 6, и зарезервировала на 50% больше производственных мощностей для новых телефонов по сравнению с 2019 годом.

Больше никаких подробностей нет, но, учитывая, насколько хорошо пандемия подстегнула продажи хромбуков (этот сегмент рынка ПК сейчас показывает самые высокие темпы роста), логично предположить разработку новых Pixelbook.

В 2020 года Google прекратила продажи Pixelbook и с тех пор Pixelbook Go — безальтернативный вариант для тех, кто хочет приобрести хромбук Google. В 2019 году Google решила покинуть рынок планшетов, отменив две планирующиеся к выходу модели. И это весьма иронично, учитывая, что в своем время Google отказалась от линейки хромбуков Pixel в пользу планшетов и модели Pixel Slate, которая в итоге провалилась в продажах. Похоже, теперь Google рассматривает возможность возвращения с мобильными процессорами собственного производства.

По материалам ITC.ua
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