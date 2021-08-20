Студентам повысят стипендии

Кабинет Министров на заседании одобрил повышение стипендий в заведениях профессионального образования в 2,5 раза, а в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования — в 1,5 раза.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
«Сегодня имеем решение относительно стипендий — правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся заведений профессионального образования, студентов заведений профессионального, высшего и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены», — сказал премьер, открывая заседание.
По его словам, в заведениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Шмыгаль добавил, что последнее повышение размеров академических стипендий происходило в ноябре 2017 года, поэтому, по его словам, «назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащихся и студенческой молодежи».
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