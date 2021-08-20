Студентам повысят стипендии

Кабинет Министров на заседании одобрил повышение стипендий в заведениях профессионального образования в 2,5 раза, а в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования — в 1,5 раза.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня имеем решение относительно стипендий — правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся заведений профессионального образования, студентов заведений профессионального, высшего и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены», — сказал премьер, открывая заседание.

По его словам, в заведениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Шмыгаль добавил, что последнее повышение размеров академических стипендий происходило в ноябре 2017 года, поэтому, по его словам, «назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащихся и студенческой молодежи».

Справка Finance.ua:

сейчас студенты дневной формы обучения высших учебных заведений, академий, университетов и институтов по специализации бакалавр, магистр и аспирант ежемесячно получают 1300 грн. Лицам, которые получают повышенную стипендию, в 2021 году предусмотрено начисление 1600 грн;

студенты колледжей и техникумов очной формы обучения получают ежемесячную помощь в размере 980 грн. Повышенная стипендия составляет 1250 грн;

студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн. Повышенной стипендии для данных учебных заведений не предусмотрено.

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