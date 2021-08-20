Столичные власти планируют привлечь 46 млн грн от оборудования дополнительных паркомест

Киевский городской совет принял решение об оборудовании новых паркомест в Киеве. Finance.ua как портал, всегда рассказывающий о главных изменениях для водителей, решил рассказать о планах властей относительно парковок.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, власти планируют добавить 214 новых специально отведенных (ночных) парковочных площадок на 21 тыс. 657 машиномест.

По словам начальника Управления (инспекции) по парковке Дмитрия Рахматуллина, это те площадки, которые десятилетиями работали нелегально, принося доход определенным группам лиц. Ранее они никак не были оформлены, и бюджет города не получал никаких средств за их использование.

Также проектом решения увеличивается количество машиномест до 7896 на 225 имеющихся площадках.

Таким образом, в Киеве будут действовать 660 специально оборудованных площадок на 60 тыс. 159 машиномест.

Для чего это необходимо. При условии обустройства и эксплуатации новых площадок ориентировочная сумма дополнительных поступлений составит 46 млн грн в год. Поступления от увеличения машиномест на существующих паркоплощадках принесет бюджету города дополнительно 16,8 млн грн в год.

Также принятое решение предусматривает включение 91 паркоплощадки на 7167 машиноместах в перечень отведенных (дневных) площадок. Это участки, которые находятся в аренде или стоянке, расположенные на проезжей части.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25− 35 гривен в час;

оплата парковки и штрафов в Киеве стала более оперативной и удобной, расширился функционал новой версии городского приложении «Киев Цифровой».

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