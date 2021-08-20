Стратегическое партнерство, деньги и энергетика: в Белом доме рассказали о договоренностях Байдена и Зеленского

В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал неназванный представитель Белого дома в ходе телефонного общения с журналистами накануне встречи Байдена с Зеленским.

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В частности, чтобы закрепить повышенный статус стратегического партнерства, США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая не собиралась уже три года.

Собеседник добавил, что этой осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой они утвердят новую хартию между обеими странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами 21 века.

Отдельный блок договоренностей будет касаться обороны. Джо Байден объявит о своем одобрении нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов.

Кроме того, Министерство обороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое усилит сотрудничество по ряду насущных вопросов, включая безопасность в Черном море, обмен кибернетической информацией и разведывательными данными, а также дальнейшую поддержку Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Президент Байден заявит о готовности США продолжить поддержку проведения реформ для укрепления демократии в Украине.

«Президент Зеленский разработал инициативу для развития плана трансформационных реформ в Украине, который, как мы ожидаем, президент Зеленский предварительно обсудит с президентом Байденом, а затем этой осенью более полно представит в Комиссии стратегического партнерства», — рассказал представитель Белого дома.

С 2014 года США предоставили Украине почти 2 миллиарда долларов помощи в целях развития демократии и в этом году планируют выделить более 463 миллиона долларов помощи, добавил он.

Что касается энергетики, президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, которым будет заниматься Министерство энергетики США.

«Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение иных инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния «Северного потока — 2», — отметил представитель американской администрации.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $ 45 млн гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые в связи с российской агрессией остаются в нужде.

Также Вашингтон окажет дополнительную помощь в связи с COVID в размере $ 12,8 млн.

Ожидается, что о ключевых договоренностях между Украиной и США будет объявлено в заявлении, которое будет обнародовано после встречи президентов.