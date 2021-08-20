0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Стратегическое партнерство, деньги и энергетика: в Белом доме рассказали о договоренностях Байдена и Зеленского

Стратегическое партнерство, деньги и энергетика: в Белом доме рассказали о договоренностях Байдена и Зеленского

В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал неназванный представитель Белого дома в ходе телефонного общения с журналистами накануне встречи Байдена с Зеленским.

Читайте также: Проекты на 277 миллиардов долларов: Зеленский представил в США план «трансформации» Украины

В частности, чтобы закрепить повышенный статус стратегического партнерства, США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая не собиралась уже три года.

Собеседник добавил, что этой осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой они утвердят новую хартию между обеими странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами 21 века.

Отдельный блок договоренностей будет касаться обороны. Джо Байден объявит о своем одобрении нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов.

Кроме того, Министерство обороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое усилит сотрудничество по ряду насущных вопросов, включая безопасность в Черном море, обмен кибернетической информацией и разведывательными данными, а также дальнейшую поддержку Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Президент Байден заявит о готовности США продолжить поддержку проведения реформ для укрепления демократии в Украине.

«Президент Зеленский разработал инициативу для развития плана трансформационных реформ в Украине, который, как мы ожидаем, президент Зеленский предварительно обсудит с президентом Байденом, а затем этой осенью более полно представит в Комиссии стратегического партнерства», — рассказал представитель Белого дома.

С 2014 года США предоставили Украине почти 2 миллиарда долларов помощи в целях развития демократии и в этом году планируют выделить более 463 миллиона долларов помощи, добавил он.

Что касается энергетики, президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, которым будет заниматься Министерство энергетики США.

«Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение иных инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния «Северного потока — 2», — отметил представитель американской администрации.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $ 45 млн гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые в связи с российской агрессией остаются в нужде.

Также Вашингтон окажет дополнительную помощь в связи с COVID в размере $ 12,8 млн.

Ожидается, что о ключевых договоренностях между Украиной и США будет объявлено в заявлении, которое будет обнародовано после встречи президентов.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.