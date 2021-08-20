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Почему отложили выход Apple Watch - СМИ

Почему отложили выход Apple Watch - СМИ

Apple ранее планировала запустить Apple Watch 7 в массовое производство примерно в середине сентября. Но даты сдвигаются.

Finance.ua как портал, который всегда рассказывает о самых последних и стоящих новинках техники, узнал, почему отложили выход Apple Watch.

Как пишут СМИ, производство Apple Watch было отложено из-за сложной конструкции новых умных часов.

Так Nikkei Asia сообщает, что производители Apple Watch 7 начали мелкосерийное производство на прошлой неделе, но столкнулись с серьезными проблемами в достижении удовлетворительных производственных показателей.

Источники заявили, что нынешнее неутешительное качество производства может быть связано со сложностью конструкции, которая значительно отличается от конструкции часов предыдущих поколений, а сборщики обнаружили проблемы при сборке электронных модулей, компонентов и дисплеев.

В результате производство новых часов было временно приостановлено, поскольку Apple и ее поставщики пытаются решить проблемы и дополнительно сертифицировать дизайн перед запуском в массовое производство.

Функции. СМИ указывают, что следующие Apple Watch будут оснащены новыми функциями, такими как измерение артериального давления, что означает, что производство включает в себя установку большего количества компонентов в корпус аналогичного размера.

Новый продукт также должен соответствовать требованиям по водонепроницаемости, что еще больше усложняет инженерные и производственные задачи.

Справка Finance.ua:

  • Apple Watch, впервые выпущенные в 2015 году, являются одним из самых быстрорастущих продуктов калифорнийской технологической компании. Новые функции, такие как электрокардиография, отслеживание сна и возможность разблокировать iPhone в маске, помогли повысить популярность гаджета.
  • Стоимость Apple Watch Series 6 в Украине – от 10 до 13 тыс. грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту для покупки продукции Apple вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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