Mercedes представил гибрид с семью режимами управления (фото)

Mercedes-AMG GmbH, являющаяся подразделением немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, представила новый автомобиль 2023 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

Mercedes-AMG GT 63 S 2021 года уже предлагает безумную производительность с 4,0-литровым твин-турбо V8, развивающим 630 лошадиных сил.

Об этом идет речь на carbuzz.com.

Как и стандартный GT 63 S, E Performance использует двигатель V8, который теперь настроен на самостоятельную выработку 639 л.с. и 664 фунт-фут крутящего момента.

Электродвигатель дает дополнительные 204 л.с. и 236 фунт-фут (для 10-секундных всплесков), поэтому общая мощность составляет 843 л.с. и ошеломляющие 1034 фунт-фут.

На одном электричестве автомобиль может проехать 11 км, а максимально разогнаться до 129 км в час.



Всего в хэтчбеке будут имеющиеся семь режимов управления, среди которых спортивный и комфортный.

Несмотря на то, что компания пока не объявила стоимость одного экземпляра, следует ожидать, что 2023 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance будет стоить гораздо больше, чем модель GT 63 S ($161,900).



Первые доставки ожидаются в США в 2023 году.