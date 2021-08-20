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Wizz Air начала однодневную распродажу в День знаний

Wizz Air начала однодневную распродажу в День знаний

Wizz Air 1 сентября запустил однодневную распродажу авиабилетов в честь Дня знаний на все рейсы и маршруты без ограничения по срокам путешествия.

Как сообщает avianews, получить скидку можно на любой рейс, на который сейчас открыта продажа.

Условия акции – размер скидки может достигать 30%. Цена снижается на любой выбранный тариф, даже если он включает багаж и другие услуги.

Скидка не действует на административный сбор и услуги, которые не включены в билет и докупаются отдельно.

Цена снижается, если делать бронирование на сайте лоукостера или через его мобильное приложение.

Также Wizz Air позволяет докупить услугу Wizz Flex со скидкой 50%. Пассажир сможет менять дату вылета или маршрут неограниченное число раз без оплаты штрафа. Однако если новый билет окажется дороже старого, необходимо будет оплатить разницу.

Условия возврата билетов. После покупки Wizz Flex можно без штрафа вернуть билет, пассажир получает возврат на счет на сайте Wizz Air. Средства с такого счета можно использовать для покупки новых билетов и услуг Wizz Air.

Справка Finance.ua:

  • также Wizz Air объявила об открытии 1 июля 2021 года первого рейса в аэропорт Борисполь из Абу-Даби;
  • по данным Wizz Air за 2021 финансовый год, который завершился 31 марта 2021 года, в среднем каждый пассажир лоукостера тратил 72,5 евро. Из них на билет приходились 32 евро, на дополнительные услуги 40,5 евро. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро к 31,3 евро в пользу цены билета.
По материалам Avianews.com
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