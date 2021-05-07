Wizz Air запустит рейсы из Абу-Даби в Киев

Лоукостер Wizz Air объявил об открытии 1 июля 2021 года первого рейса в аэропорт Борисполь из Абу-Даби.

Об этом пишет Avianews.

«Wizz Air впервые откроет рейс в аэропорт Борисполь за последние 10 лет. В 2011 году лоукостер перенес базу в аэропорт „Киев“ (Жуляны). Однако параметры полосы в Жулянах не позволяют использовать самолеты A321neo с полной загрузкой», — говорится в сообщении.

Цены на билеты. Минимальная заявленная стоимость авиабилетов начинается от 40 евро в одну сторону. Однако она действует только на семь рейсов до конца года. Билеты на другие рейсы стоят дороже.

Багаж. Самые низкие тарифы Wizz Air позволяют брать с собой только одно место ручной клади с габаритами до 40×30×20 см и весом до 10 кг.

Расписание рейсов Wizz Air Abu Dhabi Абу-Даби — Киев — Абу-Даби:

Абу-Даби 10:45 → Киев 15:10, вторник, четверг, воскресенье;

Киев 15:55 → Абу-Даби 22:10, вторник, четверг, воскресенье.

Ограничения на поездки в Абу-Даби

Сейчас для туристических поездок в Абу-Даби действует более жесткий режим по сравнению с Дубаем.

Если для посещения Дубая для граждан Украины действует безвизовый режим, то для въезда в Абу-Даби они должны получать визу по прилету. Ее цена начинается от $ 95 за однократное посещение.

Уточнение: на сайте правительства ОАЭ дана ссылка на сайт государственной авиакомпании Etihad из Абу-Даби, где указана цена визы от $ 95. При этом консульская служба МИД Украины отмечает только строгие правила карантина при полете в этот город. Между Украиной и ОАЭ с 31 декабря 2017 года действует безвизовый режим для туристических поездок.

Также там действуют строгие карантинные ограничения.

Украина не входит в список зеленых стран. Это означает, что невакцинированные туристы должны пройти два ПЦР-теста: по прилету и на восьмой день.

В течение 10 дней путешественник должен находиться на карантине в заведениях, которые определило государство. Соблюдение карантина отслеживается с помощью электронных браслетов.

Вакцинированные путешественники из Украины должны пройти ПЦР-тесты по прилету и на четвертый день. Время карантина сокращено до 5 дней.

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