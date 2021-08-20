По информации на 12:40, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (58,455 млн грн и 53,078 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 38), максимальный курс продажи доллара 27,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,98-26,99 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 111,533 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9800 – 80 000
26,9700 – 120 000
26,9700 – 120 000
26,9700 – 120 000
26,9700 – 100 000
26,9700 – 100 000
26,9700 – 57 775
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9000 – 9 200
26,9500 – 33 333
26,9800 – 35 000
26,9800 – 30 000
26,9800 – 111 111
26,9800 – 30 000
26,9800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0030 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9517 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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