Названы пять главных смартфонов этой осени

О новых iPhone, как, впрочем, и обо всех грядущих смартфонах в мире, уже можно с уверенностью сказать, что они будут дороже. TSMC объявила, что вынуждена поднять цены на чипсеты. Так, чипсеты, произведенные по процессу менее 7 нм, вырастут в цене на 5%, а цена других чипсетов вырастет аж на 20%. И, как вы знаете, Apple никогда не была замечена в том, чтобы брать на себя расходы, которые можно переложить на потребителя.

Об этом сообщает сайт Mobile-review.com.

iPhone 13

О новых iPhone 13 мы знаем, что визуально смартфоны будут похожи на iPhone 12. Вероятно, Apple представит какой-то новый стильный цвет, за которым все будут охотиться. По слухам, у модели Pro Max будет экран размером 6.7 дюйма, а Mini-версия получит экран 5.4 дюйма. Некоторые утечки говорят о том, что уменьшится размер выреза. Предполагаю, что не по горизонтали (иначе iPhone станет уж очень похож на устаревшие Android-смартфоны), а по вертикали.

Вполне вероятно, что главными вау-факторами станут экраны и камера. Apple давно пора представить модели с частотой обновления 120 Гц (а может, и больше). А камера наверняка получит какие-то новые режимы. Больше всего говорят об опции “видеопортрет”, когда можно снимать видео с размыванием фона.

Ждем 14 сентября.

Samsung Galaxy S22 Ultra или Galaxy Note

Когда разбирали итоги второго квартала Samsung (в «Ехо132»), глаз зацепился за фразу, что компания до конца года представит смартфон с камерой под экраном. Но пока компания показала только Z Fold3. Соответственно, до конца года нас ждет еще минимум один релиз смартфона с подэкранной камерой. Учитывая, что технология как бы радикально новая, очевидно, что это будет флагман.

Тут, конечно, все сложно. Так как в Samsung, увидев варианты реализации подэкранной камеры от TCL и BOE, могут испугаться и перенести премьеру. Все-таки одно дело – Fold3, где эта камера, в целом, вообще не нужна. Ее можно использовать только для видеочатов. И другой разговор, когда подобного качества решение будет в классическом смартфоне. Честно говоря, утешаю себя мыслью, что, может, камера в Fold3 была так плоха, потому что это гибкий экран. Ну, вдруг там какие-то особенности.

У Samsung есть два варианта, что представить. Это может быть Galaxy S22 Ultra. Представить флагманскую версию к Новому году, чтобы успеть к новогоднему подарочному шопингу. Ну а после Нового года выйдут уже другие модели линейки.

Google Pixel 6

С Pixel 6 интриги нет никакой. Смартфон уже показали, о нем все рассказали. Нас ждут два аппарата – Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Гораздо лучше, чем XL, правда? В каком-то смысле Pixel 6-это самый ожидаемый смарфтон на рынке.

Во-первых, Google разработала свой собственный чипсет Tensor. Судя по показанным демо, в чипсете основной упор сделан на искусственный интеллект, который может работать прямо на устройстве (без интернета).

Вторая новинка – это некая новая камера, которая, судя по фразе о «150% больше света», сможет как-то радикально по-новому снимать в темноте. А еще, кстати, будет 4х оптическое увеличение.

Ну и третья изюминка – это Android 12. Система предлагает множество интересных решений как под капотом, так и в визуальном плане.

К слову, по-моему, в плане дизайна это самый красивый смартфон всей Pixel-линейки.

Microsoft Surface Duo 2

Слухи о новом Duo 2 вовсю циркулируют по рынку. Смартфон был замечен за выполнением синтетических тестов (чипсет Snapdragon 888 и 8 ГБ памяти). Как видно, концепция не изменилась. Вместо одного гибкого экрана здесь два отдельных экрана. На спинке появилось сразу 3 камеры.

Предыдущая модель от Microsoft была в большей степени экспериментальной и достаточно дорогой, чтобы стать массовой. Да еще и вышел аппарат не на последнем железе.

OnePlus 9T или 10

Хотим мы того или нет, но именно OnePlus после Samsung и Apple стал условным главным флагманом. Впрочем, как только Honor-Huawei оправится, все быстро изменится.

Но нельзя не отдать должное, что OnePlus 9 Pro получился весьма интересным смартфоном. Уникальный дизайн, собственный, без копирований, подход к платформе и камерам, защита от воды, партнерство с Hasselblad.