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НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 368,8 млн долларов и продал 20,5 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 348,3 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ.

В августе центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне за август почти не изменился (26,8867 гривен за доллар на 31 июля и 26,8601 на 31 августа).

Как отмечается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, «на валютном рынке в августе преобладала предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов».

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 530,1 млн долларов, продал — 190,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 340,1 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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