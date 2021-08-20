НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 368,8 млн долларов и продал 20,5 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 348,3 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
В августе центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне за август почти не изменился (26,8867 гривен за доллар на 31 июля и 26,8601 на 31 августа).
Как отмечается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, «на валютном рынке в августе преобладала предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов».
Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 530,1 млн долларов, продал — 190,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 340,1 млн долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 33200 11
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 672 10
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 798 8
Украина запрещает въезд автомобилям на приднестровских номерахВчера, 12:24 - 763 5
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2822 5
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 33200 11
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 4483
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 2866 2
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2822 5
Налоговики предупредили о новой распространенной схеме у мошенниковВчера, 14:43 - 1901
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1252
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 751
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2199 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3566 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1430 5