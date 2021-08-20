Почти банкрот: Glusco начала отдавать свои АЗС в аренду

Сеть АЗК Glusco приняла решение сдать в аренду 6−7 автозаправочных комплексов для покрытия операционных расходов.
Об этом сообщил представитель топ-менеджмента компании, передает enkorr.
«Сеть — фактически банкрот. Торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытие текущих расходов, поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала», — рассказал он изданию.
По его словам, в аренду будет сдано 6−7 АЗК. На сегодняшний день два комплекса уже приступили к работе под брендом WOG, один — под KLO и еще один — под «БРСМ». Все они находятся в Киеве.
По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении максимальной выгоды от сдачи станций.
Что касается будущей смены владельца сети Glusco и его позиции относительно передачи станций в аренду, собеседник издания сказал, что договоры не предусматривают длительных сроков аренды и в любом случае у арендаторов будет временной лаг завершения работы на комплексах Glusco.
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