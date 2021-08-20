ТОП-3 карт для покупок в супермаркетах

Finance.ua всегда ищет для вас только лучшие варианты, поэтому сегодня мы подготовили подборку кредиток, с которыми, на наш взгляд, покупки в магазинах будут наиболее выгодными.
Преимущества: за расчеты данной картой в супермаркетах и на АЗС Таскомбанк начисляется 2% «чистого» кешбэка.
Карту можно пополнить, используя приложение TAS2U (существует в десктопном и мобильном вариантах) с карты любого банка. Таскомбанк комиссию за эту операцию не берет. Размер выплаты вознаграждения ограничен суммой 625,5 гривен.
Использовать начисленный кешбэк можно в любой момент. Минимальная сумма для вывода – 1 грн.
Срок кредита – 365 дней с автоматической пролонгацией на такой же срок.
Преимущества: за траты в магазинах дает 2% кэшбэка. Кэшбэк также начисляется за траты в кафе, ресторанах, АЗС. Выплачивается он «живыми» деньгами в начале следующего месяца.
У карты внушительный первый льготный период – 92 дня. Если траты в течение месяца превысят 3 тыс. гривен, то карта будет полностью бесплатной; иначе придется заплатить 25 грн в месяц за пользование.
Преимущества: Карта позволяет выбрать две из шести категорий покупок, в которых будет начисляться кешбэк. Традиционно одной из шести monobank предлагает категорию «Продукты». За покупки в супермаркетах банк начисляет 1% кешбэка при расчете кредитными средствами и 2% при расчете за свои.
Плюсы – бесплатное оформление и обслуживание, кешбэк до 20% на определенные категории покупок. Бесплатная доставка карт курьером: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Львов и Запорожье. Комиссия за снятие собственных средств 0,5% в любом банкомате по Украине.
Более подробно читайте в нашем материале Лучшие кредитки для покупок в супермаркетах. 💳
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 30188 10
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 613 9
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 724 6
В Украину завезут реакторы Westinghouse AP1000Около часа назад - 329 4
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2495 4
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 30188 10
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 3928
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 2702 2
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2495 4
Налоговики предупредили о новой распространенной схеме у мошенниковВчера, 14:43 - 1828
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1242
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 749
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2181 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3554 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1427 5