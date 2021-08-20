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ТОП-3 карт для покупок в супермаркетах

ТОП-3 карт для покупок в супермаркетах

Finance.ua всегда ищет для вас только лучшие варианты, поэтому сегодня мы подготовили подборку кредиток, с которыми, на наш взгляд, покупки в магазинах будут наиболее выгодными.

  • Кредитная карта «Большая пятерка» Таскомбанка.

Преимущества: за расчеты данной картой в супермаркетах и на АЗС Таскомбанк начисляется 2% «чистого» кешбэка.

Карту можно пополнить, используя приложение TAS2U (существует в десктопном и мобильном вариантах) с карты любого банка. Таскомбанк комиссию за эту операцию не берет. Размер выплаты вознаграждения ограничен суммой 625,5 гривен.

Использовать начисленный кешбэк можно в любой момент. Минимальная сумма для вывода – 1 грн.

Срок кредита – 365 дней с автоматической пролонгацией на такой же срок.

  • Кредитная карта «Card Blanche White» Идея Банка

Преимущества: за траты в магазинах дает 2% кэшбэка. Кэшбэк также начисляется за траты в кафе, ресторанах, АЗС. Выплачивается он «живыми» деньгами в начале следующего месяца.

У карты внушительный первый льготный период – 92 дня. Если траты в течение месяца превысят 3 тыс. гривен, то карта будет полностью бесплатной; иначе придется заплатить 25 грн в месяц за пользование.

  • Кредитная карта «Monobank» monobank | Universal Bank

Преимущества: Карта позволяет выбрать две из шести категорий покупок, в которых будет начисляться кешбэк. Традиционно одной из шести monobank предлагает категорию «Продукты». За покупки в супермаркетах банк начисляет 1% кешбэка при расчете кредитными средствами и 2% при расчете за свои.

Плюсы – бесплатное оформление и обслуживание, кешбэк до 20% на определенные категории покупок. Бесплатная доставка карт курьером: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Львов и Запорожье. Комиссия за снятие собственных средств 0,5% в любом банкомате по Украине.

Более подробно читайте в нашем материале Лучшие кредитки для покупок в супермаркетах. 💳

По материалам Finance.UA
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