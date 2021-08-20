Цены на газ достигли 20 гривен: поставщики установили тарифы на сентябрь

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения. В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.
У кого газ самый дорогой? Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда превышают 20 гривен за кубометр:
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Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом Твой Газсбыт, на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и Нафтогаз Украины
В то же время некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового – Yasno продает газ по 8,94 гривны за кубометр на сентябрь или до конца сезона.
Некоторые компании продают газ в сентябре по более низкой цене, чем годовой тариф. Черновицкая областная энергоснабжающая компания установила цену на уровне 9,35 гривен за кубометр газа, годовой тариф составляет 13,50 гривны за кубометр, Житомирская областная энергоснабжающая компания -13,40 гривен за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривен за кубометр.
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