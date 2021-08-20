В Украину завезут реакторы Westinghouse AP1000

Компания Westinghouse Electric и государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» подписали эксклюзивный меморандум по поставке реакторов Westinghouse AP1000® на ряд электростанций в Украине.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Westinghouse.
Меморандум укрепляет сотрудничество с Westinghouse по имплементации проектов по установке реакторов AP1000 и способствует достижению Украиной целей по декарбонизации благодаря использованию экологически чистой, надежной и экономически эффективной ядерной энергии, отметили в компании.
Как заявил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин: «В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 – апробированной реакторной установки поколения III+ мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства – даст Энергоатому возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде».
Что это даст для Украины. Эта технология предоставит «Энергоатому» и Украине преимущества в области закупок, строительства, лицензирования, эксплуатации, обслуживания и локализации.
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