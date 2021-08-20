На аукционе продадут «золотой» гиперкар Koenigsegg (фото)

На онлайн-площадке James Edition выставлен на продажу гиперкар Koenigsegg Agera S Hundra, который получил золотую отделку. Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент гиперкар находится в Новой Зеландии. Модель была выпущена в 2013 году и стала сотым автомобилем, произведенным шведской компанией Koenigsegg.

Данный Agera S Hundra был создан для заказчика из Гонконга. Кузов модели получил отделку из углеволокна, а также большое количество золотых деталей. Причем для создания этих деталей было использовано 24-каратное золото. Такое авто единственное в своем роде.

Koenigsegg Agera S Hundra был представлен на автомобильной выставке в Женеве в 2013 году. Agera S – это модификация гиперкара Agera R с доработанным «движком».

Модель получила восьмицилиндровый двигатель объемом 5,0 л, который работает на низкооктановом топливе. Мощность мотора составляет 1030 л. с. и 1100 Нм максимального крутящего момента.