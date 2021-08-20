Концепция обслуживания клиентов в Sos Credit

Деятельность компании сосредоточена на обеспечении, действительно, качественного обслуживания. На этом она базируется еще со дня основания. Для нас важно оставить положительное впечатление от сотрудничества, побудить желание клиента вернуться при необходимости и порекомендовать именно нас близким в качестве стоящего решения вопросов, касающихся денег. Это те «три кита», на которых мы удерживаем свои позиции на финансовом рынке Украины уже более 4-х лет.
Наша команда сосредоточена на том, чтобы оказывать услуги гражданам Украины с помощью качества, скорости и реального желания помочь. «Довольный клиент — не повод расслабляться. Это повод работать только больше и лучше» — девиз нашей компании.
Постоянный клиент: кто он
Ни для кого не секрет, что конкуренция в сфере МФО большая, поэтому недовольный клиент не станет задерживаться — он обратится в другое место, ведь у него есть выбор.
На сегодняшний день, более 75% обратившихся в Sos Credit, стали постоянными клиентами. Согласно проведенным исследованиям, большая часть среди них именно женщины — 52%, в большинстве случаев, имеющие несовершеннолетних детей. Оформляют кредит они для того, чтобы приобрести еду, одежду, оплатить им обучение, дополнительные занятия и кружки, лечение. Так как они воспитывают ребенка, а порой и не одного, часто без мужа, то на их плечи ложатся счета за коммунальные услуги, ремонт техники. Конечно, много среди наших постоянных клиентов и мужчин, у которых тоже есть вопрос в деньгах.
Почему наши новые клиенты становятся постоянными
Комфортные условия сотрудничества — 90% успеха. Именно поэтому мы делаем так, чтобы быть удобными для своих клиентов, приспосабливаемся к ним. Наши специалисты регулярно проверяют алгоритм подачи заявки, а также погашения кредита от начала и до конца на себе — Sos Credit ставит себя на место клиента, чтобы понять, что плохо, что хорошо, а что можно сделать и лучше.
Наши преимущества:
Что мы предлагаем при повторном обращении
Мы рады новым клиентам и еще больше рады, когда они становятся повторными. С целью поощрения и продления сотрудничества, мы имеем для них ряд дополнительных возможностей.
1. Скидки на процентную ставку. Это промокод, который применяется в Кредитном Калькуляторе на стадии оформления заявки. Таким образом, ее удается снизить даже больше, чем на половину;
2. Максимальная сумма выдачи становится больше. Если для новых клиентов она 10 000 грн, то для повторных — уже 15 000 грн. То есть, вы сможете закрыть больше своих финансовых вопросов;
3. Без регистрации Личного Кабинета. Вы зарегистрировали его на этапе подачи первой заявки, поэтому теперь данные паспорта, ИНН и другие мы уже имеем — вносить их заново не надо;
4. Скорость получения денег повышается. А все, потому что не приходится тратить время на создание Личного Кабинета;
5. Участие в акциях и получение ценных призов. Sos Credit регулярно проводит акции и розыгрыши, в условиях многих из них, фигурирует именно промокод на скидку, который можно применить при повторном обращении.
Более подробно о них мы узнали от СМО Sos Credit Почекай Михаила. «С прошлого года, как я пришел на позицию СМО в компанию Sos Credit, мы стали проводить акции для клиентов. Теперь дарим на постоянной основе подарки: различные сертификаты, MacBook, поездки на море в другие страны.
Очень приятно и удивительно, когда поступает фидбек от клиентов, что они и поверить не могли в получение своего подарка даже после того, как были оглашены победителями. Получается, люди с большим недоверием относятся ко всем таким конкурсам — даже к розыгрышу сертификатов. Я могу только представить, какое же отношение у нашей ЦА к конкурсам, где приз — авто или большая сумма денег.
Но мы своих клиентов любим, на них держится наш бизнес, поэтому никогда не пойдем на обман в их сторону!»
6. Увеличение срока пролонгации. При первом обращении она доступна на 7 или 15 дней, то при повторном — уже на 7, 15 или 30.
Благодаря преимуществам, повторным клиентам удается почувствовать себя особенными и то, что они сделали правильный выбор, когда в тяжелую минуту решили снова опереться именно на Sos Credit.
Конечно, важно рассчитывать на себя и свои возможности. Но до чего же хорошо, когда есть, на кого опереться!
«Omnes, quantum potes, juva», что значит с латыни «Всем, сколько можешь, помогай»”. Будем стараться и дальше.
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