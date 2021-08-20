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Киевские власти хотят получить контроль над всеми машиноместами в столице

Киевские власти хотят получить контроль над всеми машиноместами в столице

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов принять необходимое решение, чтобы вывести из тени десятки тысяч машиномест, десятилетиями функционировавших в столице нелегально.

Об этом мэр заявил в начале заседания Киевсовета.

«Прошу депутатов поддержать внесение изменений в приложение 5 решения Киевсовета от 23 июня 2011 года „Об установлении местных налогов и сборов в городе Киеве“. Этими изменениями мы выведем из тени десятки тысяч машиномест, десятилетиями функционировавших в столице нелегально, принося доход отдельным группам лиц, а не бюджету города.
Мы также защитим гаражные кооперативы от самовольного захвата и любых других противоправных действий, предложив им первоочередное право заключения договора с городом. Люди, которые десятилетиями строили свое имущество, должны быть защищены. Но для этого им нужно иметь юридически действующий и официальный договор с городскими структурами», — сказал Виталий Кличко.

По материалам Телеканал 24
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