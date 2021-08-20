Куда можно поехать с ПЦР-тестом и вакцинацией

По состоянию на 31 августа для украинцев открыто много интересных туристических направлений, в частности в Европе.

О том, куда можно путешествовать с ПЦР-тестом и COVID-сертификатом, информирует МИД Украины.

В целом речь идет о 35 странах.

Так, по данным ведомства, по состоянию на 31 августа для украинцев с ПЦР-тестом или прохождением вакцинации открыты 30 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция.

Без ПЦР-теста и прививки можно поехать в Албанию, Эстонию и Испанию. С полным курсом вакцинации – в Исландию и Чехию.

В МИД отмечают, что правила въезда постоянно меняются.

Кроме того, детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Прививка какими вакцинами признается, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытии, одинаковы ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом – эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, в МИД рекомендуют проверять актуальный режим въезда и транзита на интерактивной онлайн-карте ведомства.



Инфографика: МИД