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В Минэнерго назвали критический объем транзита газа для работы украинской ГТС

В Минэнерго назвали критический объем транзита газа для работы украинской ГТС

Украина не сможет поддерживать работу газотранспортной системы, если Россия снизит объем транзита газа с текущих 40 млрд кубометров до 15 млрд кубометров в год. Это может произойти, если введут в строй «Северный поток-2».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко.

«Если остается 15 млрд куб. м, то совершенно очевидно, что мы не сможем даже содержать нашу ГТС», — сказал он.

По его словам, существуют расчеты, до какого объема может упасть транзит при условии стопроцентной эксплуатации «Северного потока-2». «Если будет использоваться наполовину, то можем говорить о 18 млрд куб. м. Это критически мало», — сообщил министр.

По его словам, для обеспечения украинцев газом можно использовать виртуальный реверс.

«Впрочем, прежде всего надо искать другие возможности. Сейчас ведутся активные переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами. Безусловно, надо увеличивать добычу, потому что она падает. В этом году падение добычи прогнозируется на 5%. К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощение месторождений», — сказал он.

Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. «Нафтогаз» является компанией-организатором транспортировки российского газа по заказу «Газпрома».

По материалам РБК-Украина
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