0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Ценовое ралли: инфляция еврозоны достигла десятилетнего максимума

Ценовое ралли: инфляция еврозоны достигла десятилетнего максимума

Индекс цен в 19 странах еврозоны в августе достиг максимума за 10 лет и увеличился на 3%, что вышло за пределы цели Европейского центрального банка.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной роста стали цены на энергетические ресурсы, однако также выросли цены на продовольствие и промышленную продукцию.

Таким образом, инфляция стабильно держится вне целевого уровня ЕЦБ в 2% и превышает последний прогноз регулятора в 2,7%. В то же время, европейский центробанк в своих прогнозах неоднократно повышал уровень ожидаемой инфляции с начала года.

Как отмечает Reuters, инфляционный пик в еврозоне предполагается в ноябре этого года. Например, инфляция в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, ожидается на уровне 5% в течение ближайших месяцев.

В регуляторе убеждены, что рост обусловлен активным восстановлением экономики после пандемии, а затем в следующем году инфляция будет замедляться быстрыми темпами.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.