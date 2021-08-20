Ценовое ралли: инфляция еврозоны достигла десятилетнего максимума

Индекс цен в 19 странах еврозоны в августе достиг максимума за 10 лет и увеличился на 3%, что вышло за пределы цели Европейского центрального банка.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной роста стали цены на энергетические ресурсы, однако также выросли цены на продовольствие и промышленную продукцию.

Таким образом, инфляция стабильно держится вне целевого уровня ЕЦБ в 2% и превышает последний прогноз регулятора в 2,7%. В то же время, европейский центробанк в своих прогнозах неоднократно повышал уровень ожидаемой инфляции с начала года.

Как отмечает Reuters, инфляционный пик в еврозоне предполагается в ноябре этого года. Например, инфляция в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, ожидается на уровне 5% в течение ближайших месяцев.

В регуляторе убеждены, что рост обусловлен активным восстановлением экономики после пандемии, а затем в следующем году инфляция будет замедляться быстрыми темпами.