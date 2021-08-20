Индия дала Tesla зеленый свет на производство или импорт четырех моделей

Американский автомобильный концерн Tesla делает очередной шаг к своему официальному дебюту в Индии в результате получения разрешения на производство или импорт четырех своих моделей для этой страны Южной Азии. Как сообщает Bloomberg, Министерство транспорта и дорог Индии сертифицировало электрокары Илона Маска.

Согласно информации местного издания Economic Times, Tesla ведет переговоры как минимум с тремя индийскими поставщиками автомобильных компонентов в рамках планов выхода на рынок страны. Компания ищет важные электрические, электронные и механические компоненты.

В июле Tesla призвала премьер-министра Индии Нарендру Моде снизить налог на импорт электромобилей, и вскоре после этого Маск написал в Твиттере, что он «очень вероятно» построит завод в стране, если власти разрешат ему продавать импортируемые автомобили.

Издание отмечает, что стратегия Индии по поддержанию высоких тарифов на автомобили является препятствием для иностранных концернов. Так, японская Toyota Motor заявила, что не будет расширяться в Индии из-за высоких пошлин, в то время General Motors вообще вышла из страны в 2017 году

Не менее весомыми причинами того, что Индия отстает в обеспечении электрической мобильности, является недостаточная инфраструктура для зарядки и отсутствие финансирования для компаний, стремящихся разрабатывать электромобили.