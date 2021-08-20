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Что делать, если задержали или отменили авиарейс

Что делать, если задержали или отменили авиарейс

В случае отмены рейса авиакомпания обязана самостоятельно или через агента по обслуживанию уведомить пассажиров за 14 дней до запланированного вылета о его отмене. А в случае задержки – информировать пассажиров об ориентировочном времени задержки рейса и ожидаемом времени его отправления средствами, доступными в аэропорту отправления, каждые 30 минут.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

В случае задержки авиарейса пассажир имеет право:

  • на бесплатные питание, прохладительные напитки, а также два звонка или электронных письма – если задержка составляет более чем два часа;
  • компенсацию стоимости билета или другой рейс – если задержка составляет более пяти часов. Если же при выборе другого рейса снижается его класс, то в течение семи дней пассажиру должны возместить: 30 процентов от использованного тарифа для всех рейсов дальностью 1500 километров или менее; 50 процентов для всех рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров; 75 процентов для всех рейсов большей протяженности;
  • на номера в отеле, питание и трансфер по маршруту аэропорт – отель – аэропорт в случае задержки рейса более чем на 24 часа.

Если же ваш рейс отменен, то вы имеете право:

  • в случае уведомления об отмене рейса за 14 дней до запланированного вылета, вам предоставляется право на получение полной стоимости билета или выбора билетов на другой рейс;
  • в случае, если уведомление об отмене рейса поступило менее чем за 14 дней, вы можете получить компенсацию в таком расчете:

- 250 евро – для рейсов дальностью 1500 километров или меньше;
- 400 евро – для рейсов дальностью более 1500 до 3500 километров;
- 600 евро – для рейсов дальностью более 3500 километров.

  • в случае отмены рейса и продолжения путешествия другим рейсом или по другому маршруту, пассажирам должны бесплатно предложить и обеспечить: питание и прохладительные напитки, места в гостинице, наземный трансфер по маршруту аэропорт – отель – аэропорт и два телефонных звонка или электронных письма.

Для получения компенсации за отмену рейса нужно оформить претензии к авиакомпании. Это можно осуществить через онлайн сервисы авиакомпаний.

Для подачи претензии требуется:

  • электронный билет с номером бронирования;
  • фото паспорта для выезда за границу;
  • посадочный талон;
  • справки, электронные письма или SMS от авиакомпании, в которых указывается о проблемах с рейсом;
  • подтверждение отмены рейса;
  • фото табло с расписанием, чеки, брони отелей или любые другие подтверждения расходов, понесенных в связи с отменой перелета.

В дальнейшем вашу претензию авиакомпания должна рассмотреть в течение 42-90 дней и предоставить ответ об удовлетворении предоставления или отказе в предоставлении компенсации.

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По материалам Finance.UA
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