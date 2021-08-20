Что делать, если задержали или отменили авиарейс

В случае отмены рейса авиакомпания обязана самостоятельно или через агента по обслуживанию уведомить пассажиров за 14 дней до запланированного вылета о его отмене. А в случае задержки – информировать пассажиров об ориентировочном времени задержки рейса и ожидаемом времени его отправления средствами, доступными в аэропорту отправления, каждые 30 минут.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
В случае задержки авиарейса пассажир имеет право:
Если же ваш рейс отменен, то вы имеете право:
- 250 евро – для рейсов дальностью 1500 километров или меньше;
- 400 евро – для рейсов дальностью более 1500 до 3500 километров;
- 600 евро – для рейсов дальностью более 3500 километров.
Для получения компенсации за отмену рейса нужно оформить претензии к авиакомпании. Это можно осуществить через онлайн сервисы авиакомпаний.
Для подачи претензии требуется:
В дальнейшем вашу претензию авиакомпания должна рассмотреть в течение 42-90 дней и предоставить ответ об удовлетворении предоставления или отказе в предоставлении компенсации.
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