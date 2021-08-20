В каких регионах Украины платят больше (инфографика)

В январе-июле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 612 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 458 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Выше средней по стране зарплата в Донецкой области – 14 502 гривны и в Киевской области – 13 693 гривны.
Близка к средней зарплата в Запорожской (13 336 гривен), в Днепропетровской (13 336 гривен) и в Николаевской (13 186 гривен) областях.
В других регионах зарплаты ниже средней. Меньше платили в Кировоградской области – 10 756 гривен (79,9%) и в Черновицкой области – 10 846 гривен (80,6%) от средней зарплаты по стране.
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