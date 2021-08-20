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В каких регионах Украины платят больше (инфографика)

В каких регионах Украины платят больше (инфографика)

В январе-июле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 612 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 458 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Выше средней по стране зарплата в Донецкой области – 14 502 гривны и в Киевской области – 13 693 гривны.

Близка к средней зарплата в Запорожской (13 336 гривен), в Днепропетровской (13 336 гривен) и в Николаевской (13 186 гривен) областях.

В других регионах зарплаты ниже средней. Меньше платили в Кировоградской области – 10 756 гривен (79,9%) и в Черновицкой области – 10 846 гривен (80,6%) от средней зарплаты по стране.

Справка Finance.ua:

  • в июне средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов – тогда она составила 14 313 гривен (или $525);
  • согласно результатам опроса сайта GorodRabot.com.ua почти четверть трудящихся украинцев (24%) не откладывают ни копейки из заработной платы — у них просто нет «лишних» денег. Соответственно, 76% копят деньги по мере возможности;
  • в то же время результаты опроса Jooble показывают, что 42,4% опрошенных украинцев довольно давно не получали повышения заработной платы. 74,1% опрошенных специалистов отметили, что не удовлетворены уровнем своей заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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