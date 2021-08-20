Квартальная выручка Zoom впервые в истории превысила 1 миллиард долларов

Квартальная выручка Zoom Video Communications Inc. впервые в истории компании превысила 1 млрд долларов (1,02 млрд долл.), при этом спрос на услуги видеосвязи демонстрирует признаки ослабления по мере снятия коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Рост дохода оказался выше, чем ожидали на Уолл-стрит, но это ниже темпов, которые компания демонстрировала в прошлом году, когда ее доходы увеличились в более чем 4 раза.
При этом, прибыль Zoom во 2 квартале выросла примерно до 317 млн долл. (186 млн долл. годом ранее). Выручка достигла 1,02 млрд долл. (663,5 млн долл. годом ранее).
Теперь в компании ожидают, что годовая выручка достигнет 4,01-4,02 млрд долл. (предыдущий прогноз – 3,98-3,99 млрд долл.) и 4,75-4,79 долл. прибыли в пересчете на акцию (предыдущий диапазон – 4,56-4,61 долл. на акцию).
Zoom также сообщил, что по итогам квартала что у него около 504 900 пользователей (ранее их было 497 000).
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