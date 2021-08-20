Межбанк: курс доллара неожиданно просел

Торги на валютном межбанке в понедельник прошли очень активно и снова заставили волноваться всех – от рядовых клиентов и дилеров казначейств банков до самого Нацбанка. Основная причина – продолжение валютных ралли на фоне приближения конца месяца. В этот раз мы наблюдали снижение котировок за счет значительного превышения предложения над спросом.

С самого утра курс просел со стартовых 26,90/26,92 до 26,85/26,87 гривен, а активность клиентов была настолько большой, что еще до обеда объем операций на торгах только по Bloomberg превысил $190 млн.

По настойчивым слухам среди участников торгов – крупные суммы валюты продавали госкорпорации, что и привело в основном к перекосам на межбанке и давлению на курс доллара. Точнее, покупатели “переварили” почти весь предлагаемый объем валюты сами, но при этом НБУ пришлось дважды выходить на торги с интервенциями по выкупу доллара, чтобы удерживать курс от существенного ситуативного обвала.

В первый раз он вышел с самого утра и купил стандартные $5 млн по 26,89 гривен, чем частично удержал котировки от падения. Но как только регулятор ушел – курс опять начал быстро проседать. НБУ вышел на рынок второй раз с покупкой по 26,85 гривен и простоял с этим ценником уже до окончания активной фазы сессии.

К 12 часам котировки остановились на уровне 26,855/26,875 гривен за доллар благодаря действиям НБУ. Дело в том, что все покупатели были вынуждены ставить свои котировки выше уровня Нацбанка, чтобы купить валюту, а соответственно – и продавцы ставили свои ценники выше, чтобы продать ее дороже, пока была возможность. Таким образом, НБУ и сдержал падение курса доллара, хотя и сам в какой-то мере оказался заложником ситуации.

После обеда активность основных игроков пошла на спад и к 15:00 доллар просел до 26,85/26,87 гривен, а к концу сессии после ухода с рынка регулятора – курс просел до финальных 26,84/26,86 гривен.

Основная проблема украинского межбанка – его полная зависимость от курсовых задач и поведения небольшого числа крупных игроков – сегодня проявилась во всей красе. По факту, всего несколько крупных продавцов (в том числе и госкорпораций) – и сформировали в понедельник тренд по ситуативному укреплению гривны на фоне еще недавнего ее же серьезного проседания в период с прошлого четверга по рабочую субботу.

Главные события 30 августа на валютном рынке:

1) Доллар за день подешевел на 6 копеек — с утренних 26,90/26,92 до 26,84/26,86 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара дважды. В первый раз по 26,89 гривен купил свои дежурные $5 млн, во второй раз – простоял с покупкой валюты по 26,85 гривен уже до самого конца активной фазы торгов.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,862 гривен за доллар, а официальный курс на 31 августа 2021 года установлен на уровне 26,8601 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,84 / 26,86

евро – 31,66 / 31,68

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1798 / 1,1799

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