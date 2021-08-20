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Самая низкая и самая высокая стоимость гектара земли в Украине

Самая низкая и самая высокая стоимость гектара земли в Украине

Согласно операциям купли-продажи с/х земли за 23-29 августа, средняя цена участков, находящихся в собственности/аренде, составляет 27,21 тыс. грн за 1 га.

Об этом пишет AgroPolit.com.

По итогу торгов предыдущей недели средняя цена на сельхозземлю по Украине была на уровне 28,07 тыс. грн/га.

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На данный момент самая высокая цена зафиксирована на Киевщине (42,2 тыс. грн/га), в Одесской области (39,9 тыс. грн/га) и Винницкой области (37 тыс. грн/га).

Самая низкая стоимость земли сейчас на Житомирщине (15,9 тыс. грн/га) и Донетчине (17,5 тыс. грн/га).

Напомним, с 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Однако, пока еще действует ряд ограничений: например, иностранцы, особенно те, у которых паспорт страны-агрессора, а также украинцы, попавшие в санкционные списки СНБО или под международные санкции за террористическую деятельность, не смогут покупать землю.

Еще одна норма – в собственности одного лица не может быть более 100 гектаров земли. Она действует до 1 января 2024 года. Тогда верхняя граница поднимется до 10 тысяч гектаров.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля 2021 года в Украине вступил в силу закон О рынке земли – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», принятый год назад;
  • в соответствии с этим документом, будет снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, что станет стартом для формирования в стране рынка земли;
  • эксперт рассказал, стоит ли инвестировать в землю.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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