Казино Лас-Вегаса заработали больше, чем до пандемии COVID-19

В июле 2021-го доход казино Лас-Вегаса составил $794 млн, что на 46% больше, чем в июле 2019-го. Весь штат Невада заработал за последний месяц $1,36 млрд.
Согласно новому отчету Las Vegas Convention and Visitors Authority, количество посетителей Лас-Вегаса в июле текущего года выросло на 130% по сравнению с июлем 2020-го.
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Тем не менее, туристов в городе все равно было на 10,4% меньше, чем в июле 2019-го.
Главный позитивный тренд — доходы от азартных игр в Лас-Вегасе, которые в июле побили показатели до начала пандемии COVID-19.
Ранее в American Gaming Association заявили, что во втором квартале 2021-го доход игорного бизнеса США составил рекордные $13,6 млрд. Эксперты прогнозируют, что годовой доход индустрии составит более $44 млрд.
За последние три месяца в США больше всего на азартных играх заработал штат Невада – $3,46 млрд, что на 17% больше, чем в 2019 году. На втором месте штат Пенсильвания ($1,21 млрд и прирост 44,6%), а на третьем — Нью-Джерси ($1,11 млрд и прирост 35,5%).
Не так сильно выросла выручка от наземных казино, но удержать индустрию помогли ставки на спорт онлайн и цифровые платформы с азартными играми, включая онлайн-покер, слоты и т.д.
По данным Fitch Ratings, полное восстановление игорного бизнеса в Лас-Вегасе должно произойти в 2023 году.
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