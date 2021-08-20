0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Для некоторых ФЛП предлагают отменить обязательные РРО

Для некоторых ФЛП предлагают отменить обязательные РРО

В Украине уже несколько лет переводят некоторые виды бизнесы на обязательное использование РРО (кассовых аппаратов). Для ФЛП 2-4 группы в ритейле РРО должен был стать обязательным с 1 января 2021 года, но норму перенесли на 2022 год.

Теперь же группа депутатов предлагает вообще отменить обязательные РРО для некоторых групп ФЛП, ссылаясь на то, что детинизации от перевода на РРО не произошло, а только увеличилось количество проверок. На законопроект обратил внимание портал Ain.ua.

Читайте также: В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО

В частности, депутаты предлагают отменить РРО для всех ФЛП 2-4 группы единого налога, которые:

  • продают товары, если стоимость единицы не превышает размера минимальной зарплаты (в 2021 году — 6000 грн);
  • если товар стоит дороже, но за него расчитываются с помощью платежного терминала;
  • если покупателю предоставляют расчетный документ с отображением операции в типовой форме ведения учета.

Также в этом проекте закона предлагают увеличить граничные объемы доходов для 2-й и 3-й групп плательщиков на упрощенной системе — в зависимости от количества наемных сотрудников. Граничный объем доходов — это годовой доход ФЛП, который нельзя превышать, чтобы оставаться на упрощенке. Предлагают увеличение на 300 размеров минимальной зарплаты на одного наемного сотрудника.

Например, у ФЛП есть два наемных сотрудника, его граничный объем дохода увеличится на 6000 грн х 300 = 1,8 млн грн. Сейчас граничный объем дохода для таких ФЛП составляет около 7 млн грн.

Но при этом для ФЛП 3-й группы (самой распространенной) устанавливают ограничение до 10 наемных сотрудников, чтобы эту систему продолжали использовать только малые предприниматели.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.