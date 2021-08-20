Для некоторых ФЛП предлагают отменить обязательные РРО

В Украине уже несколько лет переводят некоторые виды бизнесы на обязательное использование РРО (кассовых аппаратов). Для ФЛП 2-4 группы в ритейле РРО должен был стать обязательным с 1 января 2021 года, но норму перенесли на 2022 год.

Теперь же группа депутатов предлагает вообще отменить обязательные РРО для некоторых групп ФЛП, ссылаясь на то, что детинизации от перевода на РРО не произошло, а только увеличилось количество проверок. На законопроект обратил внимание портал Ain.ua.

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В частности, депутаты предлагают отменить РРО для всех ФЛП 2-4 группы единого налога, которые:

продают товары, если стоимость единицы не превышает размера минимальной зарплаты (в 2021 году — 6000 грн);

если товар стоит дороже, но за него расчитываются с помощью платежного терминала;

если покупателю предоставляют расчетный документ с отображением операции в типовой форме ведения учета.

Также в этом проекте закона предлагают увеличить граничные объемы доходов для 2-й и 3-й групп плательщиков на упрощенной системе — в зависимости от количества наемных сотрудников. Граничный объем доходов — это годовой доход ФЛП, который нельзя превышать, чтобы оставаться на упрощенке. Предлагают увеличение на 300 размеров минимальной зарплаты на одного наемного сотрудника.

Например, у ФЛП есть два наемных сотрудника, его граничный объем дохода увеличится на 6000 грн х 300 = 1,8 млн грн. Сейчас граничный объем дохода для таких ФЛП составляет около 7 млн грн.

Но при этом для ФЛП 3-й группы (самой распространенной) устанавливают ограничение до 10 наемных сотрудников, чтобы эту систему продолжали использовать только малые предприниматели.