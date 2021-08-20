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Пакеты малыша в сентябре еще не появятся

Пакеты малыша в сентябре еще не появятся

Четвертый месяц продолжаются тендерные процедуры по закупке Пакетов малыша. Первый этап закупок Пакета малыша уже завершен. 16 августа были определены четыре победителя первого этапа аукциона. Ими стали ООО «Скай Трейд Украина», ООО «ТК-Домашний текстиль», ООО «Мик» и ООО «Производственная организация «Харьков».

Об этом сообщает официальное представительство «Пакета малыша».

С этими четырьмя организациями Министерство социальной политики должно заключить рамочные соглашения. Но на этом процедура не завершается. Для выбора одной компании-поставщика Пакетов Минсоцполитики должно объявить еще один аукцион. Только после этого отобранная компания начнет производство и поставки.

Ошибки в тендерной документации, длительный выбор закупочной организации и необходимость внесения поправок в закон уже привели к существенным задержкам. По предварительному плану, объявленному заместителями министра социальной политики Е.Котиком и Б.Лебедцовым во время Круглого стола в ФРУ, закупки должны были состояться еще в конце прошлого года. Но даже с момента официального объявления старта тендера прошло вдвое больше времени, чем планировалось.

По самым оптимистичным подсчетам, подписание с отобранной организацией договора на поставку Пакетов малыша возможно теперь не ранее начала сентября. Поэтому не стоит рассчитывать на появление пакетов раньше начала октября.

Из открытых источников также стало известно, что Министерство социальной политики получило от производителей ценовые предложения, самое низкое из которых позволяет за счет оптовых цен закупить 107 тыс пакетов малыша на 120 млн грн дешевле ожидаемой стоимости. То есть, государство сможет сэкономить более 120 млн гривен не снижая качество и наполнение самого Пакета.

По материалам Finance.UA
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