Куба признает и будет регулировать криптовалюты

Правительство Кубы заявило, что будет признавать и регулировать криптовалюты для платежей на острове.
Как сообщает Euronews, в резолюции 215, опубликованной в «Официальном вестнике», говорится, что центральный банк установит новые правила обращения с цифровыми валютами. Коммерческим поставщикам сопутствующих услуг теперь нужна лицензия центрального банка для продолжения операций.
Кубинская резолюция вступит в силу 15 сентября.
Американское эмбарго в отношении коммунистического государства превратило Кубу в изгоя мировой экономики. Решение Кубы присоединиться к Сальвадору в использовании децентрализованной виртуальной наличности может помочь стране обойти санкционный режим США, который был введен при бывшем президенте Дональде Трампе и продлен при президенте Джо Байдене.
«Это историческое событие, — сказал Боаз Собрадо, лондонский аналитик финансовых технологий, который четыре года проработал в сфере криптовалют на Кубе. — Это консервативное правительство, которое по-прежнему придерживается традиционных марксистских принципов. Фактически, коммунистический Центральный банк Кубы был основан Че Гевара. Тот факт, что они осторожно регулируют ситуацию, показывает, что они заинтересованы в том, что это может им дать».
Пандемия COVID-19 еще больше осложнила процесс ввоза и вывоза денег из страны. До вспышки коронавируса часть кубинцев обращалась к подпольным и полуофициальным курьерским службам, которые доставляли наличные на Кубу и раздавали их людям на острове. Но поскольку пандемия прекратила полеты по всему миру, даже этот путь к наличности стал намного тяжелее.
Эксперты говорят, что именно эта острая потребность в деньгах — на фоне глобальной пандемии и заблокированного доступа к мировой экономике способствовала росту распространения криптовалют на Кубе.
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