Цены на уголь в Европе выросли до 4000 грн за тонну

Стоимость энергетического угля на европейских биржах достигли отметок 145−151 долларов/тонна, что эквивалентно 3898−4059 грн/тонна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра энергетики Ольги Буславец в Facebook.
«Цены на уголь на европейском рынке на этой неделе колебались на отметках 145−151 долларов за тонну (3898−4059 грн/т)», — сообщила она.
При этом установленные Минэнерго цены на уголь государственных шахт на сегодня составляет 1650 грн/т.
Напомним, 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» сообщили о подписании контракта на поставку угля из США.
По данным нардепа Михаила Волынца, цена составляет 3150 грн/т. По его словам, это объективная рыночная цена на уголь, однако государственные шахты все еще вынуждены продавать уголь в два раза дешевле рыночной стоимости.
Как сообщалось, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.
В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту. В частности компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т.
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