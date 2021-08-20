Основные требования для получения транша от МВФ Украина выполнила, — Марченко

Украина продолжает переговоры с МВФ о предоставлении нового транша по программе Stand-by. Основные требования для этого страна выполнила.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии телеканалу «Дом».

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Глава Минфина напомнил, что в Украине проведена судебная реформа, работает рынок земли, энергетики и газа. По его словам, еще предстоит законодательно урегулировать деятельность Национального антикоррупционного бюро и внести изменения в Закон «О Национальном банке Украины».

«Мы ожидаем приезда миссии после разговора президента Владимира Зеленского с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Она сказала, что миссия будет в Украине. Сейчас определяемся с точными датами. Мы выполнили практически все условия для пересмотра программы, чтобы получить необходимые транши в этом году. Я не вижу сценария, по которому не продлят сотрудничество. У нас будет сценарий, когда мы договоримся и получим необходимые средства в бюджет», — отметил Марченко.

Высоко оценивает шансы Украины на продление программы Stand-by и заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман. По его словам, нам есть за что отчитаться перед миссией МВФ.

«Прогнозы, которые делает Нацбанк, говорят с учетом того, что Украина сотрудничает с МВФ — первое, и Украина в этом году получает транш, как минимум один, от Международного валютного фонда. Когда идет сотрудничество с МВФ — это дешевый ресурс, который получает наше государство. В среднем он стоит 2−3% годовых. Напомню, что, например, финансовый ресурс, который Украина привлекает с внешних рынков — это стоимость более 6%», — пояснил Фурман.