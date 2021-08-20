0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Основные требования для получения транша от МВФ Украина выполнила, — Марченко

Основные требования для получения транша от МВФ Украина выполнила, — Марченко

Украина продолжает переговоры с МВФ о предоставлении нового транша по программе Stand-by. Основные требования для этого страна выполнила.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии телеканалу «Дом».

Читайте также: Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ

Глава Минфина напомнил, что в Украине проведена судебная реформа, работает рынок земли, энергетики и газа. По его словам, еще предстоит законодательно урегулировать деятельность Национального антикоррупционного бюро и внести изменения в Закон «О Национальном банке Украины».

«Мы ожидаем приезда миссии после разговора президента Владимира Зеленского с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Она сказала, что миссия будет в Украине. Сейчас определяемся с точными датами. Мы выполнили практически все условия для пересмотра программы, чтобы получить необходимые транши в этом году. Я не вижу сценария, по которому не продлят сотрудничество. У нас будет сценарий, когда мы договоримся и получим необходимые средства в бюджет», — отметил Марченко.

Высоко оценивает шансы Украины на продление программы Stand-by и заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман. По его словам, нам есть за что отчитаться перед миссией МВФ.

«Прогнозы, которые делает Нацбанк, говорят с учетом того, что Украина сотрудничает с МВФ — первое, и Украина в этом году получает транш, как минимум один, от Международного валютного фонда. Когда идет сотрудничество с МВФ — это дешевый ресурс, который получает наше государство. В среднем он стоит 2−3% годовых. Напомню, что, например, финансовый ресурс, который Украина привлекает с внешних рынков — это стоимость более 6%», — пояснил Фурман.

По материалам Канал Дом
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.