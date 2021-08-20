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Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ

Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл.) в рамках распределения 650 млрд долл. между странами-членами.

Об этом сообщила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.

Выделение СДР обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы, ведь дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга, говорят в МВФ.

Украина получила свою часть пропорционально квоте в Международном валютном фонде.

Напомним, страны-члены МВФ в понедельник, 23 августа, начали получать свои доли новых спецправ заимствований (СПЗ), которые составляют около 650 млрд долларов.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов.

По материалам Економічна Правда
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