Гетманцев назвал сумму налогов, уплаченных от выигрышей в азартных играх

За первый и второй квартал 2021 года общая сумма перечисленных налогов от выигрышей в азартных играх составила более 3 млн грн.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Данил Гетманцев в Telegram.

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При этом политик заявил, что «судя по налогам с выигрышей, в наших игорных заведениях выиграть сложнее, чем угадать результаты голосования ВР по налоговой части игорного закона. Люди просто не выигрывают».

Как свидетельствует опубликованное нардепом приложение к письму Государственной налоговой службы, с января по июнь текущего года в Украине зафиксировали всего 2299 выигрышей в игорных заведениях, получивших лицензии на право осуществлять деятельность в сфере азартных игр.

Сумма НДФЛ от этих операций за указанный период составляет 2,8 миллиона гривен, а сумма перечисленного военного сбора — 241 000 грн.

Отметим, что сегодня налоги для игровых компаний состоят из трех частей: налог на доход (10% – от игровых автоматов, 18% – от разницы между доходом и выплаченными выигрышами для букмекерского бизнеса и казино, 30% – от организаторов лотерей), налог на прибыль предприятий — 18%; налог на выигрыш (18% – доходы физлиц, 1,5% – военный сбор).