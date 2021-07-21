Активизация на игорном рынке: до 10 иностранных операторов подали заявки на работу в Украине

Около 10 иностранных операторов игорного рынка подали заявки на работу в Украине.

Об этом сказал первый заместитель председателя консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум в ходе круглого стола «Тенденции социальной ответственности игорного бизнеса».

«Мы получили с десяток запросов от иностранных операторов. Рынок активизировался, также местные лицензиаты продолжают подаваться на лицензии», — сказал Баум.

Он отметил, что первое чтение прошел законопроект 2713-п «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины, касающихся налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр и лотерей», и на данный момент по поданным правкам нет критических замечаний к этому законопроекту.

Справка Finance.ua:

в июле 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2713-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей»;

законопроект направлен на сбалансирование лицензионных платежей и налоговой нагрузки на рынок игорного бизнеса, что будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, вытеснению нелегального рынка легальными видами деятельности в сфере организации и проведению азартных игр;

для этого предполагается создать благоприятные условия для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине через использование налоговых стимулов.

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