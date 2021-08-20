Не указали назначение при уплате налогов на единый счет: что будет делать ГНС

Для формирования реестра платежей с единого счета ГНС руководствуется, в частности, налоговой информацией, содержащейся в поданных налогоплательщиком расчетных документах по зачислению средств на единый счет, в частности, и информацией о получателе/получателях платежа.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Куда пойдут деньги? В случаях перечисления плательщиком средств на единый счет без определения в расчетном документе получателя/получателей платежа такие средства будут перечислены в бюджеты и фонды на основании информации, содержащейся в поданных налогоплательщиком налоговых декларациях (расчетах)/отчетах, по которым наступил срок уплаты налоговых обязательств/обязательств, с учетом установленной Кодексом очередности уплаты.
Налогоплательщиком в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа в случае уплаты средств на единый счет без определения получателя/получателей средств заполняется только сумма средств, которая выплачивается на единый счет, и налоговый номер плательщика.
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