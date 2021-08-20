НБУ включил Проминвестбанк в список проблемных

Национальный банк отнес Проминвестбанк к категории проблемных по причине несоблюдения нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщает Finbalance.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные банком в ходе рассмотрения дела Окружным админсудом Киева, истцом в котором выступает компания «Фортуна», связанная с бизнесменом Игорем Коломойским.
Также в Проминвестбанке указали, что такое решение НБУ принял еще в мае этого года, и финучреждение имело 120 дней, чтобы обеспечить выполнение норматива ликвидности NSFR по состоянию на 1 сентября и соблюдать его в дальнейшем.
Согласно требованиям НБУ, значение этого норматива у банков с 1 апреля 2021-го должно быть не менее 80%, с 1 октября — не менее 90%, с 1 апреля 2022 года — не менее 100%.
Что касается Проминвестбанка, то по состоянию на 1 апреля этого года значение был на уровне 29,45%, на 1 мая — 27,43%, на 1 июня — 27,49%, на 1 июля — 28,37%, а на 1 августа — 98,13%.
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По данным НБУ, по состоянию на 1 августа Проминвестбанк также нарушал норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13−1), который не должен превышать 10%. Банк показал значение на уровне 128,25%.
Кроме того, финучреждение нарушило норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13 -2) — 137,3% при норме 10%.
К тому же в постановлении админсуда указано, что в случае невыполнения банком взятых на себя обязательств, НБУ признает его неплатежеспособным. Со своей стороны, в банке отмечали, что для этого финучреждению нужно продать права кредитного требования к ряду заемщиков.
Напомним, в августе 2021 года Северный апелляционный хозсуд отменил результаты аукциона по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, который состоялся в марте 2020 года, победителем торгов тогда стала финкомпания «Фортифай». Таким образом суд удовлетворил иск российской госкорпорации «ВЭБ.РФ» к Министерству юстиции Украины, фондовой бирже ПФТС и компании «Фортифай».
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