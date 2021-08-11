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НБУ назвал банки, нарушающие нормативы регулятора - список

НБУ назвал банки, нарушающие нормативы регулятора - список

По состоянию на 1 августа 2021 года нормативы НБУ нарушали шесть банков: Проминвестбанк, Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк, Ощадбанк, ПриватБанк и Земельный капитал.

Как сообщили в НБУ, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7 не больше 25%) нарушали Проминвестбанк с показателем 96,59% и Индустриалбанк — 46,75%.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал Первый инвестиционный банк — 36,3%.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13−1, не более 10%) нарушали Ощадбанк — 140,725%, Проминвестбанк — 128,25%, ПриватБанк — 85,83% и Индустриалбанк — 18,65%.

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13−2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк — 137,27%.

Банк Земельный капитал нарушал сразу шесть нормативов, а именно: норматив регулятивного капитала Н1 (102,942 млн грн, при норме не менее 200 млн грн), норматив краткосрочной ликвидности Н6 (48,71%, при норме более 60%), норматив Н7 (37,27%, при норме не более 25%), норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (30,11% при норме не более 25%), норматив коэффициента покрытия ликвидностью во всех валютах LCRвв (15,31% при норме не менее 100%), а также норматив коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR (69,8% при норме более 80%).

По материалам НВ
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