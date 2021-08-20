Межбанк: первый день после длительных праздников

Последствия длительных праздников сегодня отразились на поведении валютного рынка. Как мы и писали в своем утреннем прогнозе — сами торги прошли в два этапа. На первом, где-то до
«Погоду» на торгах по курсу делали крупные игроки. Спрос несколько превышал предложение и с утренних 26,665/26,685 к 11 часам доллар вырос до 26,685/26,705 гривен и до 26,69/26,71 к полудню.
К обеду спрос и предложение почти выровнялись за счет выхода всех основных крупных покупателей и продавцов. И на обед дилеры пошли при уровне 26,715/26,735 гривен.
Дальнейшее «перетягивание курсового каната» между покупателями и продавцами проходило с переменным успехом и к окончанию активной фазы торгов стало понятно, что особого успеха ни та, ни другая сторона — так и не добились.
Результат — 26,71/26,73 гривны за доллар к 16 часам и 26,72/26,74 к концу сессии. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, предпочитая роль наблюдателя.
Главные события 25 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день вырос на 5,5 копеек — с утренних 26,665/26,685 до 26,72/26,74 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк с покупкой доллара.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6944 гривен, а официальный курс на 26 августа 2021 года установлен на уровне 26,7074 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,72 / 26,74
евро — 31,38 / 31,41
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1748 / 1,1750
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