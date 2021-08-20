Названа страна с самым высоким уровнем безработицы

Официальная безработица в Южно-Африканской Республике (ЮАР) поднялась до 34,4 процента.
По данным Bloomberg, сейчас это самый высокий показатель в мире.
В первом квартале доля незанятых в экономике страны составила 32,6 процента и к концу марта выросла на 1,8 процента. Во втором квартале финансовый сектор в ЮАР потерял 278 тысяч рабочих мест, а обрабатывающая промышленность — 83 тысячи. Безработица в более широком понимании, которое включает работоспособных граждан, которые не ищут работу, выросла до 44,4 процента с 43,2 процента в первом квартале.
Этот показатель, вероятно, продолжит расти в третьем квартале, потому что правительство Южной Африки ужесточило ковидные ограничения на фоне третьей волны заболеваемости. Эти меры препятствуют восстановлению экономики, которая сократилась на 7 процентов в 2020 году.
Эксперты считают, что из-за роста уровня безработицы власти также могут продлить экономические меры поддержки населения, что, в свою очередь, усложнит стабилизацию государственного бюджета.
В июле страну потрясли беспорядки в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал, двух ключевых экономических центрах, в результате которых погибло 354 человека. Тысячи предприятий были разграблены и закрыты. По данным Южноафриканской ассоциации владельцев недвижимости, волнения повлекли за собой ущерб от кражи продукции на 50 миллиардов рандов (3,3 миллиарда долларов), а также не менее 150 тысяч рабочих мест оказались под угрозой.
Уровень безработицы в ЮАР, наиболее индустриализированной экономике Африки, превышал 20 процентов в течение как минимум двух десятилетий. Показатель оставался таким высоким даже в начале 2000-х годов, когда производство росло на пять или более процентов в год.
Возможности южноафриканских компаний нанимать сотрудников подрываются системой образования, которая не обеспечивает потенциальных сотрудников надлежащими навыками. Усложняют положение и строгие законы о труде, которые делают найм и увольнение обременительными процессами для работодателя.
В условиях пандемии многие страны переживают массовую безработицу. Число вакансий в Великобритании в августе достигло миллиона, но рабочая сила в стране все же не может покрыть огромный спрос.
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