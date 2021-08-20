0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Названа страна с самым высоким уровнем безработицы

Названа страна с самым высоким уровнем безработицы

Официальная безработица в Южно-Африканской Республике (ЮАР) поднялась до 34,4 процента.

По данным Bloomberg, сейчас это самый высокий показатель в мире.

В первом квартале доля незанятых в экономике страны составила 32,6 процента и к концу марта выросла на 1,8 процента. Во втором квартале финансовый сектор в ЮАР потерял 278 тысяч рабочих мест, а обрабатывающая промышленность — 83 тысячи. Безработица в более широком понимании, которое включает работоспособных граждан, которые не ищут работу, выросла до 44,4 процента с 43,2 процента в первом квартале.

Этот показатель, вероятно, продолжит расти в третьем квартале, потому что правительство Южной Африки ужесточило ковидные ограничения на фоне третьей волны заболеваемости. Эти меры препятствуют восстановлению экономики, которая сократилась на 7 процентов в 2020 году.

Эксперты считают, что из-за роста уровня безработицы власти также могут продлить экономические меры поддержки населения, что, в свою очередь, усложнит стабилизацию государственного бюджета.

В июле страну потрясли беспорядки в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал, двух ключевых экономических центрах, в результате которых погибло 354 человека. Тысячи предприятий были разграблены и закрыты. По данным Южноафриканской ассоциации владельцев недвижимости, волнения повлекли за собой ущерб от кражи продукции на 50 миллиардов рандов (3,3 миллиарда долларов), а также не менее 150 тысяч рабочих мест оказались под угрозой.

Уровень безработицы в ЮАР, наиболее индустриализированной экономике Африки, превышал 20 процентов в течение как минимум двух десятилетий. Показатель оставался таким высоким даже в начале 2000-х годов, когда производство росло на пять или более процентов в год.

Возможности южноафриканских компаний нанимать сотрудников подрываются системой образования, которая не обеспечивает потенциальных сотрудников надлежащими навыками. Усложняют положение и строгие законы о труде, которые делают найм и увольнение обременительными процессами для работодателя.

В условиях пандемии многие страны переживают массовую безработицу. Число вакансий в Великобритании в августе достигло миллиона, но рабочая сила в стране все же не может покрыть огромный спрос.

По материалам Лента.РУ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.