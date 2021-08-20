Илон Маск рассказал, в каких странах уже доступен интернет Starlink

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что продано уже более 100 тысяч абонентского оборудования для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Получается, что сервисом Starlink пользуется уже 100 000 домохозяйств и явно гораздо больше людей. Напомним, на конец июля Starink пользовалось 90 000 домохозяйств.

Маск рассказал, что Starlink доступен уже в 14 странах мира: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, Ирландии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Португалии, Австралии и Новой Зеландии.

В марте текущего года Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила SpaceX предоставить пользователям в США 1 миллион комплектов абонентского оборудования Starlink, однако позже SpaceX обратилась к регулятору с просьбой увеличить это количество в пять раз на фоне большого спроса на услугу.