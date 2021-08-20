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74% украинцев не довольны уровнем своей заработной платы

74% украинцев не довольны уровнем своей заработной платы

42,4% опрошенных украинцев ответили, что достаточно давно не получали повышения заработной платы, при этом 74,1% опрошенных специалистов отметили, что не довольны уровнем своей заработной платы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

В ходе опроса были проанкетированы специалисты из разных отраслей, а именно: производство, образование, государственный сектор, медицинская сфера, строительство, IT, гостинично-ресторанная отрасль, аграрный сектор, логистика и другие. 62,5% опрошенных специалистов имеют 7+ лет профессионального опыта, 22,7% — 3+ лет опыта и 14,8% с опытом до 3 лет.

Повышение заработных плат:

  • 42,4% ответили, что довольно давно не получали повышения заработной платы;
  • 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась;
  • 21,7% получили повышение заработной платы недавно;
  • 12% опрошенных — при переходе на новое место работы.


Инфографика: Jooble

Удовлетворенность уровнем заработной платы и планы по ее повышению:

  • 74,1% опрошенных специалистов отметили, что не довольны уровнем своей заработной платы, часть из них отметила, что пока не видит пути повышения заработной платы;
  • 23,6% ответили, что им хватает их зарплаты, но хотелось бы лучше;
  • полностью удовлетворены своей заработной платой всего 2,3% специалистов.


Инфографика: Jooble

На вопрос о том, планируют ли соискатели в ближайшие полгода просить своих работодателей о повышении заработной платы, большая часть респондентов — 53,6% — ответили, что у них есть такие планы.

Чтобы поднять себе заработную плату, большинство опрошенных специалистов — 34,3% — предпочли бы найти новое место работы с более высокой заработной платой (без разговора с нынешним работодателем о повышении), а 33,2% предпочли бы найти новое место работы с более высокой заработной платой и потом поговорить с нынешним работодателем о повышении. 32,5% опрошенных были бы готовы попросить повышения заработной платы у нынешнего работодателя и быть готовыми к возможному отказу и увольнению.

Готовность к увольнению из-за заработной платы:

  • 72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если заработную плату не повысят;
  • 27,4% опрошенных к этому не готовы.


Инфографика: Jooble

Если говорить о том, какой процент повышения заработной платы устроил бы опрошенных, то мнения разделились, и большинство — 52,7% — специалистов были бы довольны повышением на 40%+. Следующим наиболее распространенным ответом — в 33,6% случаев — стало удовлетворение повышением заработной платы на 20-30%. 12,6% респондентов ответили, что 10-20% им было бы достаточно, а повышением до 10% были бы довольны всего 1,1% опрошенных.

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По материалам Finance.UA
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