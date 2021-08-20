С 2022 года посещение Венеции может стать платным

Городские власти Венеции планируют ввести плату за посещение города с лета 2022 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Также в городе планируют установить квоты на вход, поэтому посещение необходимо будет бронировать. Для реализации на главных улицах установили турникеты.
Стоимость. Вход может стоить от 3 евро до 10 евро в зависимости от сезона.
Местные жители, их родственники и туристы, забронировавшие номер в отеле Венеции, будут освобождены от уплаты.
Причиной введения платы является огромный поток туристов. В 2019 году власти уже намеревались ввести плату, но пандемия ограничила количество приезжих. Однако сейчас поток восстанавливается.
В то же время противники этого решения говорят, что таким образом власти превратят Венецию в «Парк развлечений» и предлагают ограничить вход лишь на несколько площадей.
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