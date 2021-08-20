0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платы

Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платы

Почти четверть трудящихся украинцев (24%) не откладывают ни копейки из заработной платы — у них попросту нет «лишних» денег. Соответственно 76% копят деньги по мере возможностей.

Такие результаты опроса, в котором приняли участие 1400 жителей Украины. Исследование проводили на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы. Респонденты отвечали на вопрос «Вы откладываете с зарплаты?»

Большинство украинцев все-таки стараются копить средства:

  • 62% участников опроса сохраняют часть заработка от случая к случаю;
  • 8% пытаются откладывать, но тратят все накопления на непредвиденные расходы;
  • 6% опрошенных регулярно откладывают часть зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • согласно данным других исследований, в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор);
  • эксперты портала thepoint предложили несколько систем планирования и стратегий накоплений, которые действительно работают. Отсутствие четкой цели и контроля, дисбаланс в расходах и доходах, импульсивные покупки, привычка тратить все и даже больше — это все признаки того, что вам не хватает финансовой грамотности. И дело тут даже не в размере оклада.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.