Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платы

Почти четверть трудящихся украинцев (24%) не откладывают ни копейки из заработной платы — у них попросту нет «лишних» денег. Соответственно 76% копят деньги по мере возможностей.
Такие результаты опроса, в котором приняли участие 1400 жителей Украины. Исследование проводили на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы. Респонденты отвечали на вопрос «Вы откладываете с зарплаты?»
Большинство украинцев все-таки стараются копить средства:
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