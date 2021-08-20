Эксперты подсчитали, сколько украинцев откладывают из заработной платы

Почти четверть трудящихся украинцев (24%) не откладывают ни копейки из заработной платы — у них попросту нет «лишних» денег. Соответственно 76% копят деньги по мере возможностей.

Такие результаты опроса, в котором приняли участие 1400 жителей Украины. Исследование проводили на сайте GorodRabot.com.ua и в соцсетях поисковой системы. Респонденты отвечали на вопрос «Вы откладываете с зарплаты?»

Большинство украинцев все-таки стараются копить средства:

62% участников опроса сохраняют часть заработка от случая к случаю;

8% пытаются откладывать, но тратят все накопления на непредвиденные расходы;

6% опрошенных регулярно откладывают часть зарплаты.

Справка Finance.ua:

согласно данным других исследований, в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор);

эксперты портала thepoint предложили несколько систем планирования и стратегий накоплений, которые действительно работают. Отсутствие четкой цели и контроля, дисбаланс в расходах и доходах, импульсивные покупки, привычка тратить все и даже больше — это все признаки того, что вам не хватает финансовой грамотности. И дело тут даже не в размере оклада.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.