Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методов

Отсутствие четкой цели и контроля, дисбаланс в расходах и доходах, импульсивные покупки, привычка тратить все и даже больше — это все признаки того, что вам не хватает финансовой грамотности. И дело тут даже не в размере оклада.

Эксперты портала thepoint предложили несколько систем планирования и стратегий накоплений, которые действительно работают. Миллион не гарантируем, а вот поехать в Европу на уикенд точно можно.

1. Разгрузочные дни. Как при похудении, только передышку даем не организму, а кошельку. Выберите несколько дней, когда вы совсем не будете тратить деньги. Этакая практика дауншифтинга. Но здесь, как и в других техниках, не следует доводить до абсурда. За проезд и продукты вам точно придется платить. Важно: главное не просто отказаться от покупок, а отложить сэкономленную сумму.

2. Финансовая диета. Радикальный вариант для самых смелых. Идея в том, чтобы убрать все расходы и оставить деньги только для элементарного выживания. Придерживаться «диеты» достаточно 21 день — за это время вы успеете сформировать правильные финансовые привычки, научитесь избегать соблазнов и станете более сознательными.

3. Техника «6 кувшинов». Эффективная система ведения бюджета для тех, кому всегда не хватает от зарплаты до зарплаты. В основе — простой принцип разделения дохода на шесть категорий в определенной пропорции.

1 кувшин — на жизнь (55%);

2 кувшин — на развлечения (10%);

3 кувшин — на инвестиции и накопления (10%);

4 кувшин — на крупные покупки и «на черный день» (10%);

5 кувшин — на образование и саморазвитие (10%);

6 кувшин — на подарки и благотворительность (5%).

Деньги следует тратить только по назначению.

4. Правило «365». Метод предусматривает, что каждый день в течение года вы прогрессивно откладываете деньги: $ 1 в понедельник, $ 2 во вторник, а в воскресенье — $ 7. К концу года у вас будет почти полторы тысячи долларов. Выберите комфортные для себя правила игры: стартовая сумма и ежедневный шаг — на ваше усмотрение. Главное — системность и твердая последовательность.

5. Метод штрафов. Интересный вариант для тех, у кого проблемы с самодисциплиной. «Штрафуйте» себя за опоздания, лень, срывы дедлайнов, невыполненные обещания, импульсивные покупки. Плюс этой техники в том, что вы всегда будете в выигрыше: если не заработаете, то по крайней мере «воспитаете» себя.

Экономить и копить можно даже без техник и методик. Стоит лишь оптимизировать расходы, поставить правильные финансовые приоритеты, регулярно контролировать доходы и расходы и планировать бюджет. Предлагаем чек-лист для тех, кто не знает с чего начать: