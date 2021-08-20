Евросоюз с 2014 года предоставил Украине свыше 16 млрд евро

Начиная с 2014 года, Европейский Союз в качестве финансовой поддержки предоставил Украине более 16 миллиардов евро.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
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«ЕС также вводит меры, которые помогали Украине преодолевать последствия аннексии. В рамках нашей беспрецедентной поддержки Украины, в рамках нашего сотрудничества по Соглашению об ассоциации ЕС предоставил более 16 млрд евро с 2014 года», — заявил Мишель.
Он отметил, что вопрос Крыма в международной повестке дня должен оставаться на высоком уровне. И что Европейский Союз заверяет в неизменной политической поддержке по этому вопросу.
«Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку. Абсолютно необходимо сохранять мировой порядок. И для этого мы должны привлекать как можно шире международную поддержку к поддержке целостности Украины, к поддержке непризнания аннексии Крыма», — добавил президент Европейского совета.
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