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Пенсионеры получат надбавку в 400 гривен: кому положено

Пенсионеры получат надбавку в 400 гривен: кому положено

В конце 2021 года пенсионеры, которые достигли определенного возраста, получат гарантированные дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Украина 24».

Также она сообщила, что еще в феврале в министерстве было известно, что программу повышения будут вводить в октябре, а не в июле.

«Программа 75+, суть которой — по 400 грн давать всем людям к пенсии, и там есть минимальная гарантия в 2500 грн — она новая, ее в Украине никогда не было. И информация о том, что эта норма вводится в октябре, появилась еще в феврале этого года, когда мы презентовали бюджет пенсионного фонда. Мы сказали людям: «Вот пять программ повышений на этот год: кому, сколько и когда». Индексация и 75+ — мы сказали, что это будет с октября. Были разные варианты.

Но когда мы точно знали, что нужно в марте сделать индексацию… Под нее попадают и 70-летние, и 80-летние, и 65-летние. Индексация — это максимальный охват людей. И сегодня я вижу цифры — впервые 10,5 млн пенсионеров попали под различные программы повышения, половина из них — еще и с разной надбавкой: если это 80-летние, то по 500 грн, 75-летние — по 400 грн. Мы максимально работаем, чтобы сделать это и в рамках, и в пропорциях, и в балансе, и по справедливости. Еще в феврале мы определились, что эта программа будет в октябре», — объяснила Лазебная.

Также министр заверила, что программа точно будет выполнена в октябре. По ее словам, нет рисков, что деньги пенсионерам не будут выплачены.

Справка Finance.ua:

  • инвалиды с детства имеют право одновременно получать два вида социальных выплат: по инвалидности и по потере кормильца.

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По материалам Телеканал новин 24
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